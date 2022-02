Milan-Lazio, Massara: “Donnarumma? Fu avvisato del nuovo portiere, pensavamo apprezzasse” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Donnarumma? Chiamarlo ci è sembrato un gesto di cortesia dopo i suoi rifiuti alle nostre proposte, lo abbiamo informato che saremmo stati obbligati a cercare un’alternativa e ci è sembrato corretto prima di ufficializzare l’acquisto di un nuovo portiere informare lui direttamente. È stato semplicemente un gesto che pensavamo che fosse apprezzato. Adesso siamo molto felici di avere Maignan e auguriamo tutto il meglio a Gigio, gli auguriamo possa avere una luminosa carriera”. Con queste parole, il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, prima della sfida con la Lazio in Coppa Italia ha risposto alle parole di Gianluigi Donnarumma deluso dal trattamento ricevuto dal club rossonero: “Soddisfatti di Maignan? È un portiere davvero ... Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “? Chiamarlo ci è sembrato un gesto di cortesia dopo i suoi rifiuti alle nostre proposte, lo abbiamo informato che saremmo stati obbligati a cercare un’alternativa e ci è sembrato corretto prima di ufficializzare l’acquisto di uninformare lui direttamente. È stato semplicemente un gesto cheche fosse apprezzato. Adesso siamo molto felici di avere Maignan e auguriamo tutto il meglio a Gigio, gli auguriamo possa avere una luminosa carriera”. Con queste parole, il direttore sportivo del, Frederic, prima della sfida con lain Coppa Italia ha risposto alle parole di Gianluigideluso dal trattamento ricevuto dal club rossonero: “Soddisfatti di Maignan? È undavvero ...

