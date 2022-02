Milan-Lazio 4-0 | analisi tattica e considerazioni

(Di giovedì 10 febbraio 2022) Dopo Inter-Roma del giorno prima, San Siro torna ad ospitare un quarto di finale di Coppa Italia. Stavolta si affrontano. Ad avere la meglio sono i rossoneri che si impongono con un sonoro 4-0. A determinare questa partita a senso unico, ci pensano Leao e Giroud, con una doppietta, già nel primo tempo. Nella ripresa, Kessié arrotonda il risultato e manda i suoi in semifinale, dove sono attesi dal derby contro i nerazzurri. Vediamo insieme cosa ci riservasotto il profilo dell’. Cominciamo, come sempre, presentando gli 11 iniziali. Pioli si affida ai migliori per disegnare il suo 4-2-3-1. In porta il titolarissimo Maignan, protetto dalla linea difensiva composta da Calabria, Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez. Cerniera di centrocampo con Tonali ...

IsmaelBennacer : ?? Coppa Italia ?? AC Milan - SS Lazio ?? Stadio San Siro ? 21h00 #ForzaMilan ????

1 Maurizio Sarri , allenatore della, ha commentato la sconfitta dei suoi contro ila Mediaset : 'Non so cosa non abbia funzionato, eravamo spenti, spero sia stato un calo fisico. Stasera siamo tornati agli antichi difetti. ......tecnico delStefano Pioli ha parlato al termine della vittoria con Coppa Italia contro laa San Siro Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Mediaset al termine di...Fabio Liverani, ex calciatore e guida tecnica del centrocampo della Lazio per cinque stagioni. Ha commentato, ai microfoni di Sky Sport, la debacle biancoceleste, quattro a zero il risultato finale, ...Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso in conferenza stampa post Milan-Lazio di Coppa Italia su Brahim: "È normale. Non esiste un giocatore al mondo che possa tenere il top della ...