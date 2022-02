Milan-Lazio 3-0 LIVE: infortunio alla caviglia per Immobile (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra Milan e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Meazza, Milan e Lazio si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Milan Lazio MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 4? Anderson manda Immobile in profondità, destro sbilenco che si perde al primo anello blu. 8? Avvio di gara intenso ma poco brillante; nessuno squillo degno di nota. 12? Theo Hernandez allarga a destra per Messias che converge sul sinistro, calcia, trova una deviazione che torna buona al limite per Kessie: sinistro potentissimo ma centrale che Reina ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Allo stadio Meazza, il match valido per i quarti di Coppa Italia 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Meazza,si affrontano nel match valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiMOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a San Siro. 4? Anderson mandain profondità, destro sbilenco che si perde al primo anello blu. 8? Avvio di gara intenso ma poco brillante; nessuno squillo degno di nota. 12? Theo Hernandezrga a destra per Messias che converge sul sinistro, calcia, trova una deviazione che torna buona al limite per Kessie: sinistro potentissimo ma centrale che Reina ...

