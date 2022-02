Milan 4 Lazio 0 | c’è ben poco da aggiungere

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 10 febbraio 2022) – Quando si perde per quattro reti a zero, commentare la partita è inutile, lamentarsi non vale la fatica di farlo. Povera, temeva che piovesse, a San Siro è grandinato. Quattro reti grandinate sulla testa di Reina, che ha avuto difficoltà a far aprire l’ombrello ai suoi difensori. Sì, la difesa senza Acerbi non difende come dovrebbe. L’attacco col solo Immobile a correre di qua e di là, fino a quando una pedata glielo ha impedito, è troppo poca cosa per impensierire la banda di Pioli. E Sarri, poveretto, che altro poteva fare oltre a prendere appunti per scrivere il suo atteso romanzo? Difesa colabrodo, attacco sterile e centrocampo in confusione, beh, quattro palloni sono pure pochi per una squadra ridotta così. E l’avversaria non è che avesse tutti i titolari in campo e in panchina in piena forma. Dall’inizio della stagione calcistica, il ...