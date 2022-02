Mikaela Shiffrin, la stella spenta dei Giochi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) I Giochi di Pechino 2022 non sono decisamente i Giochi di Her Majesty. Mikaela Shiffrin anche oggi, mercoledì 9 febbraio, ha dovuto fare i conti con una grande delusione. La sua gara olimpica di slalom, proprio come era già capitato in... Leggi su today (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Idi Pechino 2022 non sono decisamente idi Her Majesty.anche oggi, mercoledì 9 febbraio, ha dovuto fare i conti con una grande delusione. La sua gara olimpica di slalom, proprio come era già capitato in...

Advertising

Gazzetta_it : La Juve, i muscoli, il surf, la delusione olimpica: tutto su Mikaela Shiffrin - Italia_Notizie : Mikaela Shiffrin, doppio flop alle Olimpiadi di Pechino per la regina dello sci che batte anche gli uomini: il papà… - serieB123 : Mikaela Shiffrin, doppio flop alle Olimpiadi di Pechino. Ma è la regina dello sci che batte anche i record degli uo… - infoitsport : Sola, delusa e inconsolabile, Mikaela Shiffrin è distrutta dopo il flop alle Olimpiadi: “È orribile” - infoitsport : Olimpiadi invernali, Mikaela Shiffrin dopo il ritiro in slalom: 'Questa uscita mi mette in discussione. Devo riflet… -