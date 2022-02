Mika annuncia il The Magic Piano tour: le prime date italiane (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mika è pronto ad estendere l’abbraccio ai fan e a portare la sua musica in uno speciale tour per l’Italia che partirà dall’Arena di Verona a settembre È uno dei più originali cantautori pop di questa generazione: Mika è pronto ad estendere l’abbraccio ai fan e a portare la sua musica in uno speciale tour per l’Italia, in partenza a settembre 2022, prodotto e organizzato da Mika stesso con Friends & Partners. I biglietti sono in vendita su Ticketone e Ticketmaster. Mika – The Magic Piano è molto più di uno show. Un coloratissimo gioiello bifronte, con due spettacoli per ogni città, in dimensioni diverse e ugualmente sensazionali: una nei teatri, una nelle arene, per un’iconica formula creata esclusivamente per l’Italia e che sarà inaugurata a ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 9 febbraio 2022)è pronto ad estendere l’abbraccio ai fan e a portare la sua musica in uno specialeper l’Italia che partirà dall’Arena di Verona a settembre È uno dei più originali cantautori pop di questa generazione:è pronto ad estendere l’abbraccio ai fan e a portare la sua musica in uno specialeper l’Italia, in partenza a settembre 2022, prodotto e organizzato dastesso con Friends & Partners. I biglietti sono in vendita su Ticketone e Ticketmaster.– Theè molto più di uno show. Un coloratissimo gioiello bifronte, con due spettacoli per ogni città, in dimensioni diverse e ugualmente sensazionali: una nei teatri, una nelle arene, per un’iconica formula creata esclusivamente per l’Italia e che sarà inaugurata a ...

