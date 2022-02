MieleMedicina di Anastasio | il nuovo album con il singolo Assurdo

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Esce il 25 febbraiodi, ilanticipato dal primo. Il disco arriva dopo due anni di silenzio, quandopubblicò Atto Zero, e continente 9 brani inediti, di cui fa parte anche il primoestratto. Del disco,ha firmato tutti i testi dei brani, un percorso in nove capitoli che aiuterà i fan a scoprire qualcosa in più sul rapper che raramente parla di sé.preferisce infatti raccontassi tra musica e parole e mettere se stesso e il suo mondo interiore in una serie di rime e note che i fan potranno ascoltare neldisco di prossima pubblicazione.diarriva ...

Anastasio non ha mai amato parlare di sé, ma ha sempre preferito mettere in musica ciò che pensa e tirarlo fuori attraverso la sua scrittura originale, fatta di immagini e incastri, che rappresenta un ...