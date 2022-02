“Mie notti con Qoelet”, le parole di David Maria Turoldo come stelle brucianti nel buio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il sacerdote-poeta morì trent’anni fa, lo stesso anno in cui pubblicò uno dei suoi ultimi libri. Un dialogo intenso con uno dei testi più anomali della Bibbia, che ancora oggi sanno parlare a chi crede e a chi no Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il sacerdote-poeta morì trent’anni fa, lo stesso anno in cui pubblicò uno dei suoi ultimi libri. Un dialogo intenso con uno dei testi più anomali della Bibbia, che ancora oggi sanno parlare a chi crede e a chi no

Advertising

AnnaMancini81 : Tutte le mie notti film Rai Movie – trama, cast, finale - PeppeLanzo : Lo so, sono in ritardo. ma tanto i libri non scadono. Sto leggendo Il ritmo di Harlem di Colson Whitehead (notevoli… - raimovie : Alle 21.10 'Tutte le mie notti' di Manfredi Lucibello con Barbora Bobulova, Alessio Boni, Benedetta Porcaroli | PRI… - mewmewtokyo : RT @Annalisa3073: “Ti do me stessa, le mie notti insonni, i lunghi sorsi di cielo e stelle – bevuti sulle montagne, la brezza dei mari perc… - xSeungRi92x : Forse non ho realizzato i tuoi sogni Ma sai che le mie notti sono insonni Quelle parole rimbombano in testa ogni vo… -