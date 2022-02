“Mi vengono i brividi!” | Ginevra Pisani ha perso la testa | dedica bollente su sui social FOTO

Leggi su ck12

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)ufficializza il suo amore suicon una storia inequivocabile: baci appassionati per la coppia del momento.(fonte instagram)Solo pochi giorni faha motivato le ragioni che la spingono ad abbandonare il quiz RAI “L’Eredità”, condotto da Flavio Insinna. Alla soubrette era affidato il ruolo di Professoressa, con grande riscontro da parte del pubblico appassionato al programma. Dopo la parentesi di “L’Eredità”,ha scelto di proseguire la sua carrierandosi al teatro, ma non è l’unica svolta nella sua vita.nasce come corteggiatrice nel dating-game di Maria De Filippi, “Uomini e Donne”. La bella ...