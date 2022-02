“Mi piange il cuore”. GF Vip, brutta notizia per Manuel Bortuzzo e la sua Lulù (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un nuovo colpo di scena ha travolto in queste ore Manuel Bortuzzo. Dopo l’uscita di scena dal ‘GF Vip’, lui non ha mai smesso di pensare a Lulù Selassié e proprio alcune ore fa erano uscite fuori delle indiscrezioni molto interessanti su ciò che avrebbe dovuto fare l’ex vippone. Ora però è cambiato tutto improvvisamente e a rovinare tutto è stato proprio il reality show, condotto da Alfonso Signorini. Una delusione enorme non solo per il ragazzo, ma anche per tutti i telespettatori del programma. A proposito della fidanzata di Manuel Bortuzzo, Katia Ricciarelli l’ha insultata pesantemente: “Hai sentito Lulù quando ha detto che vuole guadagnare soldi per la famiglia? Io non sapevo neppure di quanti soldi ci fossero e poi non si fa così. Pidocchiosa proprio”, ha ha detto Katia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un nuovo colpo di scena ha travolto in queste ore. Dopo l’uscita di scena dal ‘GF Vip’, lui non ha mai smesso di pensare aSelassié e proprio alcune ore fa erano uscite fuori delle indiscrezioni molto interessanti su ciò che avrebbe dovuto fare l’ex vippone. Ora però è cambiato tutto improvvisamente e a rovinare tutto è stato proprio il reality show, condotto da Alfonso Signorini. Una delusione enorme non solo per il ragazzo, ma anche per tutti i telespettatori del programma. A proposito della fidanzata di, Katia Ricciarelli l’ha insultata pesantemente: “Hai sentitoquando ha detto che vuole guadagnare soldi per la famiglia? Io non sapevo neppure di quanti soldi ci fossero e poi non si fa così. Pidocchiosa proprio”, ha ha detto Katia ...

