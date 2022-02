Meteo mercoledì: l’anticiclone si prende l’Italia. Sole protagonista e clima mite (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Dall’Europa centro-occidentale è in fase di rimonta l’anticiclone che comincia ad espandersi verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Il tempo si stabilizza già dalla giornata di martedì, salvo gli ultimi locali residui disturbi su parte del Sud e le temperature gradualmente torneranno a salire entro metà settimana, soprattutto al Centro-Sud. mercoledì i massimi barici dell’anticiclone si posizioneranno sull’Europa meridionale all’altezza delle latitudini mediterranee, raggiungendo la fase culminante sul nostro Stivale. Meteo MERCOLEDI’ 09 FEBBRAIO. Al Nord: Tempo stabile con cieli Soleggiati ovunque, ad eccezione della Liguria dove in giornata aumenteranno un po’ di nubi basse, specie sul Genovese. Qualche banco di nebbia sul ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 9 febbraio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dall’Europa centro-occidentale è in fase di rimontache comincia ad espandersi verso il Mediterraneo centrale e. Il tempo si stabilizza già dalla giornata di martedì, salvo gli ultimi locali residui disturbi su parte del Sud e le temperature gradualmente torneranno a salire entro metà settimana, soprattutto al Centro-Sud.i massimi barici delsi posizioneranno sull’Europa meridionale all’altezza delle latitudini mediterranee, raggiungendo la fase culminante sul nostro Stivale.MERCOLEDI’ 09 FEBBRAIO. Al Nord: Tempo stabile con cieliggiati ovunque, ad eccezione della Liguria dove in giornata aumenteranno un po’ di nubi basse, specie sul Genovese. Qualche banco di nebbia sul ...

