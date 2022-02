Meteo in Lombardia, weekend con la pioggia (e a San Valentino annunciata neve) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Cambia il Meteo in Lombardia. A partire da questo weekend l’altapressione lascerà il campo all’instabilità che finalmente porterà qualche pioggia e dalla prossima settimana anche qualche fiocco di neve nella giornata di San Valentino. Lo anticipano gli esperti di 3bMeteo.com. Al momento “prevalgono ancora condizioni anticicloniche ma con aria più umida che affluisce da Ovest tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di mercoledì 9 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Cambia ilin. A partire da questol’altapressione lascerà il campo all’instabilità che finalmente porterà qualchee dalla prossima settimana anche qualche fiocco dinella giornata di San. Lo anticipano gli esperti di 3b.com. Al momento “prevalgono ancora condizioni anticicloniche ma con aria più umida che affluisce da Ovest tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

