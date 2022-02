Messi-Barcellona: il retroscena ha come protagonista Mané (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sadio Mané, continua a far parlare di sé nelle questioni di mercato. come riportato da SER Catalunya, l’attaccante senegalese sarebbe stato il protagonista di un retroscena tra Messi e il Barcellona. In quanto l’argentino, avrebbe posto come condizione per la sua permanenza tra i Blaugrana, l’arrivo proprio di Mané. La contrattazione tra i catalani e il calciatore però neanche iniziò vista la situazione economica del club spagnolo. Il senegalese è rimasto quindi in Premier League, mentre la Pulce, come è noto, ha lasciato il Barcellona per arrivare al Paris Saint-Germain. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sadio, continua a far parlare di sé nelle questioni di mercato.riportato da SER Catalunya, l’attaccante senegalese sarebbe stato ildi untrae il. In quanto l’argentino, avrebbe postocondizione per la sua permanenza tra i Blaugrana, l’arrivo proprio di. La contrattazione tra i catalani e il calciatore però neanche iniziò vista la situazione economica del club spagnolo. Il senegalese è rimasto quindi in Premier League, mentre la Pulce,è noto, ha lasciato ilper arrivare al Paris Saint-Germain. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Messi via dal #Barcellona? Dalla Spagna: 'Spunta un retroscena, #Manè protagonista' - NackaSkoglund89 : RT @Milestemplaris: Lo scrivo dopo un 2-0, sgombrando il campo da equivoci: a me pare che l'Inter giochi con sufficienza imperdonabile. Con… - EItonMcCartney : RT @Milestemplaris: Lo scrivo dopo un 2-0, sgombrando il campo da equivoci: a me pare che l'Inter giochi con sufficienza imperdonabile. Con… - Rojas3299 : RT @Milestemplaris: Lo scrivo dopo un 2-0, sgombrando il campo da equivoci: a me pare che l'Inter giochi con sufficienza imperdonabile. Con… - betta941 : RT @Milestemplaris: Lo scrivo dopo un 2-0, sgombrando il campo da equivoci: a me pare che l'Inter giochi con sufficienza imperdonabile. Con… -