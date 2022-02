Meno paletti per il Superbonus, ma il decreto bollette slitta alla prossima settimana (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il decreto bollette è slittato di un’altra settimana, quando il Cdm potrebbe riunirsi per stanziare nuovi sostegni contro il caro-energia ed apportare correzioni al decreto legge Sostegni ter sul Superbonus. I dettagli sono ancora da definire ma potrebbe delinearsi una nuova norma che limiti la cessione dei crediti. I due provvedimenti potrebbero essere accorpati in L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ilto di un’altra, quando il Cdm potrebbe riunirsi per stanziare nuovi sostegni contro il caro-energia ed apportare correzioni allegge Sostegni ter sul. I dettagli sono ancora da definire ma potrebbe delinearsi una nuova norma che limiti la cessione dei crediti. I due provvedimenti potrebbero essere accorpati in L'articolo proviene da Inews24.it.

