Meloni: "Siamo il primo partito della destra, sono pronta a governare" (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - “L'unico partito rimasto saldamente nel centrodestra Siamo noi e al governo con il Pd non ci andremo mai. È una vita che vogliono chiuderci in un angolo, ma non ci sono mai riusciti e non ci riusciranno". È quanto assicura in un'intervista a La Stampa la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che sottolinea: “Attualmente la coalizione ha enormi difficoltà, sul piano parlamentare ha dimostrato tutta la sua inconsistenza. Ma penso che le idee e i principi che la ispirano siano ancora maggioranza tra gli italiani, quindi è il momento di fare chiarezza tra noi”. E se ci possa essere uno spazio per una ricomposizione “non dipende da me, ma le persone che votano centrodestra chiedono rispetto, di essere rappresentate con orgoglio, senza rincorrere le sirene della ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - “L'unicorimasto saldamente nel centronoi e al governo con il Pd non ci andremo mai. È una vita che vogliono chiuderci in un angolo, ma non cimai riusciti e non ci riusciranno". È quanto assicura in un'intervista a La Stampa la leader di Fratelli d'Italia Giorgia, che sottolinea: “Attualmente la coalizione ha enormi difficoltà, sul piano parlamentare ha dimostrato tutta la sua inconsistenza. Ma penso che le idee e i principi che la ispirano siano ancora maggioranza tra gli italiani, quindi è il momento di fare chiarezza tra noi”. E se ci possa essere uno spazio per una ricomposizione “non dipende da me, ma le persone che votano centrochiedono rispetto, di essere rappresentate con orgoglio, senza rincorrere le sirene...

