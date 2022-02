Meloni: «Ci siamo “sdoganati” da soli. La legittimazione viene sempre dal voto dei cittadini» (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La destra italiana non ha mai avuto bisogno di «un bagno lustrale o di uno sdoganamento», perché «senza celare i meriti di Bettino Craxi o Silvio Berlusconi, ci siamo “sdoganati” da soli, tramutando la nostra estraneità agli accordi consociativi in proposta concreta e costruttiva». A scriverlo è Giorgia Meloni nella prefazione al libro inedito di Pinuccio Tatarella La destra verso il futuro. Itinerario di una svolta, edito da Giubilei Regnani e curato dalla Fondazione Tatarella. Nel volume la leader di FdI ricorda che «personalità come Tatarella arrivavano dritte dritte dall’antica fonte del patriottismo italiano» e identifica nella battaglia per il presidenzialismo combattuta dal “ministro dell’Armonia” uno dei momenti di svolta per la comprensione di una destra proiettata al futuro. Meloni: «Le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La destra italiana non ha mai avuto bisogno di «un bagno lustrale o di uno sdoganamento», perché «senza celare i meriti di Bettino Craxi o Silvio Berlusconi, ci” da, tramutando la nostra estraneità agli accordi consociativi in proposta concreta e costruttiva». A scriverlo è Giorgianella prefazione al libro inedito di Pinuccio Tatarella La destra verso il futuro. Itinerario di una svolta, edito da Giubilei Regnani e curato dalla Fondazione Tatarella. Nel volume la leader di FdI ricorda che «personalità come Tatarella arrivavano dritte dritte dall’antica fonte del patriottismo italiano» e identifica nella battaglia per il presidenzialismo combattuta dal “ministro dell’Armonia” uno dei momenti di svolta per la comprensione di una destra proiettata al futuro.: «Le ...

