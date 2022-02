Melania Trump sbarca su Parler: il social network dei conservatori Usa, alternativo a Fb e Twitter (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Melania Trump annuncia una collaborazione con Parler, il social network che intende essere più inclusivo rispetto a Facebook, Instagram e Twitter, filtrati e censurati a volte in modi sconcertanti, come dimostrano alcuni casi di cronaca. “Sono emozionata e ispirata dalla piattaforma per la libertà di espressione che offre comunicazione diretta alle persone di tutto il mondo”, ha dichiarato l’ex first lady, spiegando il suo “accordo speciale” per affidare “comunicazioni esclusive” al network. ” LEGGI ANCHE Meloni: «Pazzesco, Twitter banna a vita Trump e poi fa da megafono ai talebani». L'ira del web Twitter banna Trump per sempre. Non sarebbe ammesso nemmeno se tornasse alla Casa ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 9 febbraio 2022)annuncia una collaborazione con, ilche intende essere più inclusivo rispetto a Facebook, Instagram e, filtrati e censurati a volte in modi sconcertanti, come dimostrano alcuni casi di cronaca. “Sono emozionata e ispirata dalla piattaforma per la libertà di espressione che offre comunicazione diretta alle persone di tutto il mondo”, ha dichiarato l’ex first lady, spiegando il suo “accordo speciale” per affidare “comunicazioni esclusive” al. ” LEGGI ANCHE Meloni: «Pazzesco,banna a vitae poi fa da megafono ai talebani». L'ira del webbannaper sempre. Non sarebbe ammesso nemmeno se tornasse alla Casa ...

