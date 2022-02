(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Madonna anel suoper oggi ci invita a mettere in pratica tre propositi: preghiera,, rinuncia. E lo fa con un ordine che non è lasciato al caso. Ma molto dipende da noi, dalle nostre scelte, da quanto siamo motivati e determinati a realizzarlo per davvero. Questo tempo, che dura dal 24 giugno 1981, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

KattInForma : Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Vi invito al digiuno” - IlBeneVincera : RT @mary4878_: Messaggio del 25 Gennaio 2022…Medjugorje - CiaoKarol : Medjugorje: ‘Il male si è accumulato nei vostri cuori’. Preghiera di protezione a Maria, 9 febbraio 2022: Vivi i me… - KattInForma : Medjugorje, messaggio della Regina della Pace: “Desidero dirvi che io vi amo” - mary4878_ : Messaggio del 25 Gennaio 2022…Medjugorje -

A settembre sono andato per la prima volta a. Ero andato con la mia ragazza per chiedere ... Ilche vogliamo emanare è uno solo, la fede". Concorda con lui Massimiliano Menichetti ...Ildi Gesù è questo: lui ama tutti, anche chi può apparire ai nostri occhi più ... Con Erminio condividiamo la devozione adove ci siamo recati. È stata una amica, Anna Raisa Favale ...Subito dopo lo scoppio del conflitto nella ex-Yugoslavia, due suore, Suor Josipa e Suor Kornelia Kordic, in seguito alla distruzione del loro convento nella Bosnia centrale, cercarono rifugio nel loro ...Vi ho scelto in modo speciale perchè siate la luce dell’amore di mio Figlio. Messaggio di Medjugorje del 2 febbraio 2008 alla veggente Mirjana. “ C ari figli, io sono con voi! La Madonna a Medjugorje ...