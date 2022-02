McKennie salta la Coppa Italia? Il dramma del centrocampista si ripete

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Juventus si sta riprendendo dopo il deludente girone d’andata è ha bisogno di tutti, anche diche sta vivendo un periodo no. I nuovi acquisti del mercato di gennaio hanno rivoluzionato la Juventus e adesso tutti dovranno cercare di convincere Massimiliano Allegri a puntare su di loro e Westonsarà della partita nonostante i vari problemi che ha dovuto subire? Fonte/GettyWestonsi è rivelato un ottimo e prezioso elemento per la Juventus in queste ultime due stagioni, senza però riuscire mai a convincere tutti pienamente e con il mercato di gennaio che ha cambiato tutte le carte in tavola ha bisogno di rilanciarsi. Lo statunitense viene da una freddissima gara di qualificazione al Mondiale contro l’Honduras dove è riuscito ad andare a segno, ma il ritorno turbolento gli ha impedito di giocare da titolare ...