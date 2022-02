Matteo Bassetti in piazza contro il Green Pass: non ha più senso, il Governo vuole solo mostrare i muscoli (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sempre più deciso il cambio di rotta del dottor Matteo Bassetti. Il divario tra il medico e le decisioni politiche si amplia di giorno in giorno. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 81.367 unità. Da ieri L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Sempre più deciso il cambio di rotta del dottor. Il divario tra il medico e le decisioni politiche si amplia di giorno in giorno. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 81.367 unità. Da ieri L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

LuigiBevilacq17 : RT @fdragoni: 'Non mi rivedo nei numeri della Liguria e sono sicuro che molta meno gente oggi muore di Covid e sempre più persone muoiono p… - Mario_C_1 : RT @fdragoni: 'Non mi rivedo nei numeri della Liguria e sono sicuro che molta meno gente oggi muore di Covid e sempre più persone muoiono p… - NicolaGatti8 : RT @fdragoni: 'Non mi rivedo nei numeri della Liguria e sono sicuro che molta meno gente oggi muore di Covid e sempre più persone muoiono p… - Obsolete_LG : RT @fdragoni: 'Non mi rivedo nei numeri della Liguria e sono sicuro che molta meno gente oggi muore di Covid e sempre più persone muoiono p… - Peonia249 : RT @fdragoni: 'Non mi rivedo nei numeri della Liguria e sono sicuro che molta meno gente oggi muore di Covid e sempre più persone muoiono p… -