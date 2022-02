Matrimonio a Prima Vista 8: le tre nuove coppie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Matrimonio a Prima Vista 8 - Le nuove coppie Dopo meno di tre mesi dall’epilogo della settima edizione, Real Time è già pronta a celebrare un nuovo Matrimonio a Prima Vista, anzi tre: mercoledì 16 febbraio arriverà in Prima serata sul canale 31 l’ottava edizione, di cui sono già disponibili dal 26 gennaio su Discovery Plus i primi due episodi. Siamo dunque in grado di presentarvi le tre nuove coppie che tenteranno l’impresa di trovare l’amore a tavolino; sei nuovi protagonisti che sposeranno qualcuno che non conoscono soltanto perchè gli esperti Mario Abis, Nada Lofreddi e Andrea Favaretto ritengono di aver trovato le loro anime gemelle. Conosciamoli. Matrimonio a ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 9 febbraio 2022)8 - LeDopo meno di tre mesi dall’epilogo della settima edizione, Real Time è già pronta a celebrare un nuovo, anzi tre: mercoledì 16 febbraio arriverà inserata sul canale 31 l’ottava edizione, di cui sono già disponibili dal 26 gennaio su Discovery Plus i primi due episodi. Siamo dunque in grado di presentarvi le treche tenteranno l’impresa di trovare l’amore a tavolino; sei nuovi protagonisti che sposeranno qualcuno che non conoscono soltanto perchè gli esperti Mario Abis, Nada Lofreddi e Andrea Favaretto ritengono di aver trovato le loro anime gemelle. Conosciamoli.a ...

