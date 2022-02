Massara: “Coppa Italia? Competizione alla quale teniamo molto. Su Donnarumma…” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News Il presidente della Figc, Gabriele Gravina in un'intervista a Radio Sportiva, ha parlato della situazione che sta vivendo l'Inter in merito alla Competizione La Figc ha accolto il ricorso della… amministratore Leggi su goalnews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Goal News Il presidente della Figc, Gabriele Gravina in un'intervista a Radio Sportiva, ha parlato della situazione che sta vivendo l'Inter in meritoLa Figc ha accolto il ricorso della… amministratore

Ultime Notizie dalla rete : Massara Coppa Massara: 'La telefonata a Donnarumma? Lui ha rifiutato tutte le nostre proposte...' Il direttore sportivo rossonero, Frederic Massara, nel prepartita della sfida di Coppa Italia contro la Lazio ha spiegato la versione del club: "Chiamarlo ci è sembrato un gesto di cortesia dopo i ...

Milan, Massara risponde a Donnarumma: 'Telefonata? Cortesia dopo i suoi rifiuti' ... Frederic Massara ha parlato nel pre - gara di Milan - Lazio. Le sue parole per Sportmediaset Tra pochi minuti Milan e Lazio scenderanno in campo per disputare i quarti di finale di Coppa Italia. Una ...

Milan, Massara: «Teniamo alla Coppa. Donnarumma? Contenti di Maignan» Calcio News 24 Massara risponde a Donnarumma: "Noi corretti verso di lui" Le parole del dirigente rossonero prima del match contro la Lazio Pre partita di dichiarazioni in casa Milan prima del fischio di inizio del match di Coppa Italia contro la ... sportivo del club ...

Milan-Lazio, Massara: “Siamo fiduciosi”. Poi replica a Donnarumma Le dichiarazioni del Ds del Milan Frederic Massara prima del match contro la Lazio di Sarri valevole per i quarti di Coppa Italia “Teniamo molto a questa competizione. Affrontiamo un avversario molto ...

