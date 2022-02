‘Massa per velocità’, diario dalla Cina al tempo del Covid: tra controlli rafforzati, lockdown ferrei e ‘mobilitazione di massa’ (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La pandemia di coronavirus ha messo alla prova tutti i Paesi del mondo, ma quello che ha dimostrato la maggior capacità di reazione è sicuramente la Cina. Il gigante asiatico ha potuto mettere in campo una delle sue caratteristiche principali, una delle sue armi più potenti utilizzata nei decenni da gran parte dei suoi presidenti, da Mao Tse Tung a Xi Jinping: la mobilitazione di massa. Così Gabriele Battaglia, giornalista che da un decennio vive a Pechino, si è trovato catapultato al centro del ciclone cinese in perenne movimento per riadattarsi alla nuova normalità e rispondere alle nuove sfide nate con l’arrivo del Covid-19. Nel suo Massa per velocità (Prospero editore, 2021) Battaglia ci porta nella Cina che risponde alla pandemia e che usa la mobilitazione per combattere quella che il presidente ha definito una “guerra di popolo” ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La pandemia di coronavirus ha messo alla prova tutti i Paesi del mondo, ma quello che ha dimostrato la maggior capacità di reazione è sicuramente la. Il gigante asiatico ha potuto mettere in campo una delle sue caratteristiche principali, una delle sue armi più potenti utilizzata nei decenni da gran parte dei suoi presidenti, da Mao Tse Tung a Xi Jinping: la mobilitazione di massa. Così Gabriele Battaglia, giornalista che da un decennio vive a Pechino, si è trovato catapultato al centro del ciclone cinese in perenne movimento per riadattarsi alla nuova normalità e rispondere alle nuove sfide nate con l’arrivo del-19. Nel suo Massa per velocità (Prospero editore, 2021) Battaglia ci porta nellache risponde alla pandemia e che usa la mobilitazione per combattere quella che il presidente ha definito una “guerra di popolo” ...

