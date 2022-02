Mascherine, scuola, green pass: nuove misure per il Covid-19 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Notizie finalmente positive a proposito del Covid-19. Dopo l’aumento di casi nei mesi freddi, la campagna vaccinale, le precauzioni igieniche, le temperature più miti portano a una diminuzione dei contagi. Gli esperti hanno infatti registrato quasi 63.000 casi in meno lo scorso 8 febbraio rispetto al giorno precedente. Il governo si adegua, concedendo una maggiore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: AstraZeneca annuncia: “Stiamo lavorando a un vaccino contro Omicron” Ingeriamo cinque grammi di plastica a settimana Le infezioni da zecche in Italia sono in aumento A MioDottore: Raffaella Corradi specialista in oculistica Piante antismog dentro casa: ecco quali sono Sigarette elettroniche primo morto in America Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Notizie finalmente positive a proposito del-19. Dopo l’aumento di casi nei mesi freddi, la campagna vaccinale, le precauzioni igieniche, le temperature più miti portano a una diminuzione dei contagi. Gli esperti hanno infatti registrato quasi 63.000 casi in meno lo scorso 8 febbraio rispetto al giorno precedente. Il governo si adegua, concedendo una maggiore L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: AstraZeneca annuncia: “Stiamo lavorando a un vaccino contro Omicron” Ingeriamo cinque grammi di plastica a settimana Le infezioni da zecche in Italia sono in aumento A MioDottore: Raffaella Corradi specialista in oculistica Piante antismog dentro casa: ecco quali sono Sigarette elettroniche primo morto in America

