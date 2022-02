Mascherine al chiuso fino a quando ci sarà l’obbligo? Il nuovo decreto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mascherine al chiuso in Italia: fino a quando si dovrà rispettare l’obbligo? Tutte le indicazioni e le informazioni contenute nel nuovo decreto. nuovo decreto, le novità più importanti sull’obbligo delle Mascherine Nel pomeriggio di martedì 8 febbraio, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza con la quale ha annunciato la revoca dell’obbligo delle Mascherine all’aperto a partire da venerdì 11 febbraio. La misura non riguarderà soltanto le Regioni in zona bianca, come inizialmente ipotizzato dal Governo, ma anche le Regioni in zona gialla e arancione. Una simile tendenza era stata già manifestata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 febbraio 2022)alin Italia:si dovrà rispettare? Tutte le indicazioni e le informazioni contenute nel, le novità più importanti suldelleNel pomeriggio di martedì 8 febbraio, il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza con la quale ha annunciato la revoca deldelleall’aperto a partire da venerdì 11 febbraio. La misura non riguarderà soltanto le Regioni in zona bianca, come inizialmente ipotizzato dal Governo, ma anche le Regioni in zona gialla e arancione. Una simile tendenza era stata già manifestata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ...

