Martial rivela | «La Juventus ha spinto per avermi | ma il Siviglia era la mia priorità»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’attaccante franceseha parlato delle vicende di mercato sul suo conto prima del trasferimento alAnthony, neo attaccante del, in una intervista a Diario de Sevilla ha parlato delle voci di mercato sul suo conto prima del trasferimento in Spagna. LE PAROLE – «Il Barcellona ha parlato con i miei agenti a gennaio, lavoleva ingaggiarmi e stavano spingendo, è vero, ma la miaera il. Qui ho la possibilità di essere titolare, di giocare regolarmente come volevo». L'articolo proviene da Calcio News 24.