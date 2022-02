Marocchi | 'L'Inter ha vinto con la Roma ma va più piano del solito Ricordiamo sempre che'

Advertising

news24_inter : #Marocchi applaude ?? l'#Inter. Ma non troppo... - infoitsport : Marocchi: «Inter-Roma? Ha vinto la squadra più forte. Occhio a un vizio» - internewsit : Marocchi: «Inter-Roma? Ha vinto la squadra più forte. Occhio a un vizio» - - spazio_nello : @Hermandouble7 rigorosamente, come su sky quando l'Inter la commenta Marocchi -

Ultime Notizie dalla rete : Marocchi Inter

fcinter1908

...30, dalle 17:30 alle 18:30 In studio: Giorgia Cenni, Stefano De Grandis, Giancarlo, Matteo ... Veronica Baldaccini e Massimiliano Nebuloni Bergamaschi reduci da un doppio 0 - 0 cone ...... Antonio Nucera e GiancarloSabato 22 gennaio 2022 ore 15 Genoa - Udinese su Dazn Telecronaca: Dario Mastroianni e Marco Parolo ore 18- Venezia su Dazn Telecronaca: Stefano Borghi e ...Giancarlo Marocchi, ex calciatore e ora opinionista a Sky Sport, ha parlato così a margine del quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Roma: “Vince la squadra più forte, anche se l’Inter ora va ...AVVICINAMENTO - Marocchi ritiene che questa vittoria sia stata positiva in vista di Napoli: «Questa settimana mica male, derby giocato bene ma perso. L’Inter ha dimostrato di essere la squadra più for ...