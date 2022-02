“Maria De Filippi ha scelto lei”. Ritorno in tv col botto, per il pubblico è una gradita sorpresa (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si chiama “Ultima fermata” ed è un nuovo programma che andrà in onda su Canale 5 e che è prodotto dalla Fascino, di Maria De Filippi. Da tempo si parlava di questo format che poi non è mai arrivato in tv. Ma adesso sembra essere la volta buona. Ultima Fermata, quindi, mette le coppie che vi parteciperanno davanti ad una scelta e all’opportunità di riflettere in maniera decisiva sulle sorti di un amore, soprattutto quando si ha la sensazione che qualcosa non stia andando per il verso giusto. “Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia – si legge sul profilo Instagram di Witty Tv -: si è insieme su uno stesso binario, verso un’unica destinazione… ma a volte è necessaria un’ultima fermata per decidere se è giusto proseguire insieme o se lasciare quel binario per sempre!”. Secondo quanto emerge dai requisiti richiesti per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si chiama “Ultima fermata” ed è un nuovo programma che andrà in onda su Canale 5 e che è prodotto dalla Fascino, diDe. Da tempo si parlava di questo format che poi non è mai arrivato in tv. Ma adesso sembra essere la volta buona. Ultima Fermata, quindi, mette le coppie che vi parteciperanno davanti ad una scelta e all’opportunità di riflettere in maniera decisiva sulle sorti di un amore, soprattutto quando si ha la sensazione che qualcosa non stia andando per il verso giusto. “Qualcuno ha detto che la linea ferroviaria rappresenta la vita di coppia – si legge sul profilo Instagram di Witty Tv -: si è insieme su uno stesso binario, verso un’unica destinazione… ma a volte è necessaria un’ultima fermata per decidere se è giusto proseguire insieme o se lasciare quel binario per sempre!”. Secondo quanto emerge dai requisiti richiesti per ...

