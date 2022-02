Mara Venier, si dichiara in diretta: “Mi sono innamorato”, lei spiazzata (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mara Venier è una delle conduttrici più amate della tv. Ma vi ricordate quando il collega si è dichiarato in diretta televisiva spiazzando tutti? Ci sono momenti avvenuti in trasmissioni tv che rimangono negli annali della storia del piccolo schermo. Questo è il caso di quella volta in cui un noto giornalista televisivo ha preso coraggio e si è dichiarato davanti a tutti. Getty ImagesEra il 9 maggio 1995 quando andava in scena la 12° edizione del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, premio comunemente conosciuto come il Telegatto. In quell’anno a condurre la cerimonia fu il conduttore Corrado, al suo sesto anno consecutivo al timone della manifestazione, affiancato da Mara Venier. La conduttrice all’epoca da poco aveva ... Leggi su chenews (Di mercoledì 9 febbraio 2022)è una delle conduttrici più amate della tv. Ma vi ricordate quando il collega si èto intelevisiva spiazzando tutti? Cimomenti avvenuti in trasmissioni tv che rimangono negli annali della storia del piccolo schermo. Questo è il caso di quella volta in cui un noto giornalista televisivo ha preso coraggio e si èto davanti a tutti. Getty ImagesEra il 9 maggio 1995 quando andava in scena la 12° edizione del Gran Premio Internazionale dello Spettacolo, premio comunemente conosciuto come il Telegatto. In quell’anno a condurre la cerimonia fu il conduttore Corrado, al suo sesto anno consecutivo al timone della manifestazione, affiancato da. La conduttrice all’epoca da poco aveva ...

Advertising

trash_italiano : MARA VENIER CHE FA LA FOTO A SABRINA FERILLI E AL FIGLIO DI AMADEUS MA COSA STIAMO GUARDANDO #Sanremo2022 - trash_italiano : Qui ad aspettare il selfie che Mara lineetta Venier si farà con Mahmood e Blanco per benedirci su Instagram. #Sanremo2022 #DomenicaIn - Raiofficialnews : In diretta dal Teatro Ariston, il tradizionale appuntamento con #DomenicaIn dedicato a #Sanremo2022. Con Mara Venie… - CacciottoD : RT @Arca_di_Noemi: 'Non bisogna mai avere paura, perché se facciamo un passo verso noi stessi, non ci può essere niente di sbagliato' Rive… - FrancescaDeMeo3 : RT @Arca_di_Noemi: 'Non bisogna mai avere paura, perché se facciamo un passo verso noi stessi, non ci può essere niente di sbagliato' Rive… -