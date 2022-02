Manchester City-Brentford, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Manchester City-Brentford, gara valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà England Darren. Calcio d’inizio ore 20:45 all’Etihad Stadium di Manchester. Rispettivamente al primo e al quattordicesimo posto in classifica, Manchester City e Brentford si scontrano questa sera in un match fondamentale per entrambi. All’andata il City, nonostante le numerose occasioni da gol, uscì dal Brentford Community Stadium con una vittoria di misura per 0-1 grazie alla rete di Foden. La squadra di Guardiola, dopo dodici successi di fila, nell’ultimo turno di campionato non è riuscita ad andare oltre il pareggio sul campo del Southampton. ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Riportiamo ledi, gara valevole per la ventiquattresima giornata di Premier League. Arbitro dell’incontro sarà England Darren. Calcio d’inizio ore 20:45 all’Etihad Stadium di. Rispettivamente al primo e al quattordicesimo posto in classifica,si scontrano questa sera in un match fondamentale per entrambi. All’andata il, nonostante le numerose occasioni da gol, uscì dalCommunity Stadium con una vittoria di misura per 0-1 grazie alla rete di Foden. La squadra di Guardiola, dopo dodici successi di fila, nell’ultimo turno di campionato non è riuscita ad andare oltre il pareggio sul campo del Southampton. ...

