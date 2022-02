Mahmood e Blanco, come si sono conosciuti: il racconto da ‘Brividi’ (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Mahmood e Blanco, in una recente intervista a Radio Deejay, svelano dettagli inediti sul loro rapporto e come è nata ‘Brividi’ Mahmood e Blanco sono i vincitori della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. I due cantanti hanno ottenuto un successo straordinario, la coppia, infatti, si trova al primo posto nella classifica di Spotify. I due vincitori di Sanremo 2022 (Fonte: Instagram)Inoltre il video ufficiale del singolo è arrivato già a quattordici milioni di visualizzazioni su Youtube in soli sei giorni. I due rappresenteranno l’Italia all’Eurovision song contest con il loro brano Brividi. La kermesse si terrà a Torino il 10, 12 e 14 maggio. Il sito Eurovisionworld ha provveduto ad aggiornare le quotazioni dei ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 9 febbraio 2022), in una recente intervista a Radio Deejay, svelano dettagli inediti sul loro rapporto eè natai vincitori della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. I due cantanti hanno ottenuto un successo straordinario, la coppia, infatti, si trova al primo posto nella classifica di Spotify. I due vincitori di Sanremo 2022 (Fonte: Instagram)Inoltre il video ufficiale del singolo è arrivato già a quattordici milioni di visualizzazioni su Youtube in soli sei giorni. I due rappresenteranno l’Italia all’Eurovision song contest con il loro brano Brividi. La kermesse si terrà a Torino il 10, 12 e 14 maggio. Il sito Eurovisionworld ha provveduto ad aggiornare le quotazioni dei ...

Advertising

thisismaneskin : In bocca al lupo per l’Eurovision!! Spaccate tutto ragazzi ???? @Mahmood_Music e Blanco ?? - AleSans1 : Ormai sento i falsetti di Mahmood e Blanco provenire anche dagli spifferi delle finestre - SanremoRai : I vincitori di #Sanremo2022 @Mahmood_Music #Blanco - angyangy8889 : RT @koleskin4: Come immagino Blanco stamattina appena ha incontrato Mahmood #Sanremo2022 #DomenicaIn - angyangy8889 : RT @Saradido27: mahmood all’eurovision che deve fare da babysitter a blanco fare interviste non in italiano cantare e dover spiegare ai fra… -