Maelle trova un album di foto e per Antonella Clerici è subito nostalgia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Come sempreracconta tanto della sua vita privata, soprattutto quando si tratta di ricordi meravigliosi, come quelli che ha condiviso sul suo profilo social. Ti lascio una canzone resta nel cuore die oggi nel bosco di E’ sempre mezzogiorno il maestro Andrea Casamento ha continuato a farle rivivere quei momenti di gioia con le canzoni dei suoi bambini. Quei bambini oggi sono cresciuti, tra loro c’erano Il Volo, Alberto Urso ed è anche lui a rispondere con cuore allepubblicate dalla conduttrice. “Che ricordi meravigliosi” è il commento dellamentre dimostra al suo studio del mezzogiorno che ricorda ancora i passi dei balletti.: “Sapete che vi racconto tutto” “Ieri mia figlia ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Maelle trova

Fanpage.it

... Sophie, nata nel 2017 tramite inseminazione artificiale. Ma Federico è famoso non tanto per ... A Napoli Federicouna schiera di nuove, veraci ed esigentissime frequentatrici del salone: ...Poi, però, con il passare degli anniè cresciuta e lei ha iniziato a sentire di nuovo e ...un'intervista al settimanale Di Più dove ha raccontato in quale momento della sua vita sie ha ...