Macerata, grazie alla procreazione assistita cestista diventa padre a due anni dalla morte (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A circa due anni dalla morte, Vittorio Pierini , 38enne di Porto Recanati (Macerata) che fu 'bandiera' e capitano della Recanati Basket, deceduto nel giugno 2020 a seguito di un incidente stradale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A circa due, Vittorio Pierini , 38enne di Porto Recanati () che fu 'bandiera' e capitano della Recanati Basket, deceduto nel giugno 2020 a seguito di un incidente stradale ...

Advertising

CronacheMc : MACERATA - L'appuntamento è per sabato alle 17. Organizzano: il Comune, il Dipartimento dipendenze patologiche dell… - FlorianaMorresi : @welikeduel Buonasera. È possibile prenotarsi per una puntata a marzo? Sono di Macerata e vorrei organizzare un pai… - ErricaDallAra : RT @DiodatoMusic: Riiii miiii niiii A due passi dalle felliniane stanze, col mare alle spalle e un piazzale di braccia al cielo. Grazie… - GinevraMerlini1 : RT @JDBelin1: #ilunaticiasanremo Dargeeeeeen divino. Raga me lo presentate? JD da Macerata. Un bacio ragazzi, grazie per la compagnia. - RobertoArduini1 : RT @JDBelin1: #ilunaticiasanremo Dargeeeeeen divino. Raga me lo presentate? JD da Macerata. Un bacio ragazzi, grazie per la compagnia. -