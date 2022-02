M5s, mossa di Grillo: vuole un nuovo direttivo Conte spiazzato, il leader è stato messo all'angolo (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il M5s è sempre più nel caos dopo la decisione del tribunale di Napoli di annullare l'elezione di Giuseppe Conte come leader e rimettere di fatto tutti i poteri nelle mani del fondatore del Movimento Beppe Grillo Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il M5s è sempre più nel caos dopo la decisione del tribunale di Napoli di annullare l'elezione di Giuseppecomee rimettere di fatto tutti i poteri nelle mani del fondatore del Movimento BeppeSegui su affaritaliani.it

Advertising

Italia_Notizie : Conte «spiazzato» dalla mossa di Grillo: ora un faccia a faccia, nel M5S - tutto_travaglio : #M5S, Conte contro i “giornaloni”: mossa da leader o passo falso? - Newsby - MaxRonchi4 : CON IL M5S IN FRANTUMI LA PRIMA MOSSA DEL PD E’IL PROPORZIONALE PER SGANCIARSI DALL'ABBRACCIO CON - ParliamoDiNews : con il m5s in frantumi la prima mossa del pd e’il proporzionale per sganciarsi dall`abbraccio con - Politica… - NoiSiamoPronti : Il fortissimo vuoto di riferimento... -