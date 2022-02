M5S, il tribunale riporta tutti al punto di partenza: così finisce un ideale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alla fine ce l’hanno fatta. L’hanno aperta quella scatoletta di tonno. Purtroppo, non era il Parlamento, ma lo stesso Movimento 5 Stelle: oramai null’altro che una scatoletta di latta al cui interno sono rimasti appiccicati brandelli di ideali e qualche goccia d’olio. Il grande tragico greco Euripide non avrebbe saputo immaginare una punizione più sadica per la hybris manifestata da quei “comuni cittadini” illusi di farsi re di se stessi e di scalzare una tracotante aristocrazia impunita, immutata e immutabile. Nella vicenda che coinvolge Giuseppe Conte, Beppe Grillo, Luigi Di Maio e tutti gli altri, attivisti o eletti che siano, l’eterogenesi dei fini ha avuto il suo più esemplare trionfo. Il risultato delle azioni intraprese non è stato affatto quello che ci si proponeva all’origine, “ma piuttosto la risultante della combinazione, del rapporto e del contrasto delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Alla fine ce l’hanno fatta. L’hanno aperta quella scatoletta di tonno. Purtroppo, non era il Parlamento, ma lo stesso Movimento 5 Stelle: oramai null’altro che una scatoletta di latta al cui interno sono rimasti appiccicati brandelli di ideali e qualche goccia d’olio. Il grande tragico greco Euripide non avrebbe saputo immaginare una punizione più sadica per la hybris manifestata da quei “comuni cittadini” illusi di farsi re di se stessi e di scalzare una tracotante aristocrazia impunita, immutata e immutabile. Nella vicenda che coinvolge Giuseppe Conte, Beppe Grillo, Luigi Di Maio egli altri, attivisti o eletti che siano, l’eterogenesi dei fini ha avuto il suo più esemplare trionfo. Il risultato delle azioni intraprese non è stato affatto quello che ci si proponeva all’origine, “ma piuttosto la risultante della combinazione, del rapporto e del contrasto delle ...

