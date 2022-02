M5S | Grillo atteso a Roma nelle prossime ore

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) (Adnkronos) – Beppeore. Il garante del M5S potrebbe arrivare presto nella Capitale, per provare a risolvere l’impasse causato dall’ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso l’efficacia del nuovo statuto 5 Stelle e l’elezione di Giuseppe Conte come leader del Movimento. “Beppe non ha ancora deciso se arrivare ain serata o domani”, fanno sapere fonti di primo piano del Movimento. Fonti vicine aspiegano che “presto” ci sarà un “incontro”. Del resto lo stessoin un post sui social ha annunciato un confronto anche con Conte. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

petergomezblog : M5s, Conte: “Sì ai due mandati, ma con qualche deroga. Vorrei però parlarne con Grillo ”. Di Maio espulso? “No, ma… - Adnkronos : #Conte rilancia il post di #Grillo, l’appoggio dei fan: ‘Ti voteremo di nuovo'. #M5S - petergomezblog : M5s, Grillo: “La situazione è complicata, ma le sentenze si rispettano. Ora confronto, anche con Conte”. Che condiv… - maddalena2471 : RT @saveriolakadima: #Grillo:'Rispettare le sentenze'. In caso di condanna del figlio, si impegna a dire le stesse cose? Chiedo soltanto, s… - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Cinque Stelle in silenzio. Sul leader rivoteranno gli iscritti. Grillo chiama tutti al confronto, a cominciare da #Cont… -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Grillo

...di fiducia del vecchioe in particolare di Davide Casaleggio. Personaggio molto amato dai grillini e popolare: Tacchini si è occupato anche del televoto dell'Isola dei famosi. E Beppe? ...Ma per accedere al 2xmille nello Statuto va inserito il pluralismo, chiesto da Di Maioblocca Conte. E molti spingono l'ex premier a lanciare un nuovo soggetto, Ricciardi: "Cerchi ...Avrebbe voluto risolvere la vicenda nel giro di un paio di giorni, ma Giuseppe Conte ha dovuto frenare per l’intervento di Beppe Grillo. Il padre nobile del MoVimento, dopo la pronuncia ...certificatore di fiducia del vecchio M5s e in particolare di Davide Casaleggio. Personaggio molto amato dai grillini e popolare: Tacchini si è occupato anche del televoto dell'Isola dei famosi. E ...