M5s, Conte: “Vedrò Grillo, studiamo soluzioni. L’azione di una forza politica non può interrompersi per un provvedimento giudiziario” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Luigi di Maio non risponde alla domande dei cronisti che lo intercettando mentre lascia la Camera dei Deputati. Poco dopo, Giuseppe Conte rientra nella sua abitazione e afferma: “Se Vedrò Beppe Grillo? Sì certo, ci incontreremo, ci confronteremo, stiamo studiando anche con i legali le varie soluzioni”. Parlando con i cronisti, il presidente (sospeso) del Movimento 5 stelle spiega: “L’azione di una forza politica non può interrompersi per un provvedimento giudiziario, peraltro provvisorio, cautelare. E quindi stiamo trovando delle soluzioni per procedere ancora più forti”. “Le urgenze degli italiani sono tante, il problema del caro bollette in questo momento è quello più serio – prosegue ancora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Luigi di Maio non risponde alla domande dei cronisti che lo intercettando mentre lascia la Camera dei Deputati. Poco dopo, Giusepperientra nella sua abitazione e afferma: “SeBeppe? Sì certo, ci incontreremo, ci confronteremo, stiamo studiando anche con i legali le varie”. Parlando con i cronisti, il presidente (sospeso) del Movimento 5 stelle spiega: “di unanon puòper un, peraltro provvisorio, cautelare. E quindi stiamo trovando delleper procedere ancora più forti”. “Le urgenze degli italiani sono tante, il problema del caro bollette in questo momento è quello più serio – prosegue ancora ...

Advertising

fattoquotidiano : M5s, Travaglio a La7: “La leadership di Conte non è in discussione. Se votano domani, prende il 99%. Di Maio? Ha la… - dellorco85 : Ad ogni problema del #m5s e #Conte parte batteria di agenzie di #ItaliaViva e #Renzi. Pare che l'unico loro scopo n… - petergomezblog : M5s, Conte: “Sì ai due mandati, ma con qualche deroga. Vorrei però parlarne con Grillo ”. Di Maio espulso? “No, ma… - Ori254 : RT @Virus1979C: M5s, Travaglio a La7: “La leadership di @GiuseppeConteIT non è in discussione. Se votano domani, prende il 99%. @luigidima… - Ori254 : RT @francotaratufo2: L'ennesimo attacco a #Conte e al #M5S è un ultimo colpo di coda del 'partito del Dragone'. Tv e #giornaloni faranno i… -