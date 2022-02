Lutto nella tv. Morto suicida a 47 anni: ha lavorato con i più grandi. “Hai smesso di soffrire” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una dramma ha colpito sia il mondo della televisione che del cinema. Una figura fondamentale se n’è andata per sempre a 47 anni e l’ipotesi più plausibile è che si sia purtroppo suicidato. Ha lavorato davvero con i più grandi attori di Hollywood e la sua morte ha devastato veramente tutti. La notizia è stata annunciata in queste ore, anche se il suo decesso risalirebbe a domenica notte. Pare che da molto tempo stesse lottando contro la depressione, ma non è riuscito a sconfiggerla del tutto. L’agenzia di management, ovvero ‘Management 360’, con la quale lavorava, è stata travolta in pieno dal dolore. Questo il messaggio che ha diramato agli organi di informazione: “Abbiamo il cuore spezzato, era il nostro fiore all’occhiello”. Ma anche uno degli attori più amati dal pubblico, ovvero Zach Braff della popolare serie ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una dramma ha colpito sia il mondo della televisione che del cinema. Una figura fondamentale se n’è andata per sempre a 47e l’ipotesi più plausibile è che si sia purtroppoto. Hadavvero con i piùattori di Hollywood e la sua morte ha devastato veramente tutti. La notizia è stata annunciata in queste ore, anche se il suo decesso risalirebbe a domenica notte. Pare che da molto tempo stesse lottando contro la depressione, ma non è riuscito a sconfiggerla del tutto. L’agenzia di management, ovvero ‘Management 360’, con la quale lavorava, è stata travolta in pieno dal dolore. Questo il messaggio che ha diramato agli organi di informazione: “Abbiamo il cuore spezzato, era il nostro fiore all’occhiello”. Ma anche uno degli attori più amati dal pubblico, ovvero Zach Braff della popolare serie ...

