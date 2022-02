Lutto nel mondo del cinema: aveva scritto la storia, con gli effetti speciali di ‘2001: Odissea nello Spazio’ (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La notizia della morte di Douglas Trumbull ha rattristato tutto il mondo del cinema. L’esperto di effetti speciali è venuto a mancare lunedì 7 febbraio, all’età di 79 anni. Come riporta il sito MoviePlayer, da tempo Trumbull combatteva contro un tumore al cervello che gli aveva provocato anche un ictus. L’annuncio della sua morte è stato dato da sua figlia Amy su Facebook: “Era un genio assoluto e un mago, e i suoi contributi al cinema e al settore degli effetti speciali vivranno per decenni e oltre”, scrive la figlia dell’esperto di effetti speciali, che poi ricorda alcuni lungometraggi che hanno potuto godere del genio creativo del suo papà. LEGGI ANCHE => I film più visti della ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La notizia della morte di Douglas Trumbull ha rattristato tutto ildel. L’esperto diè venuto a mancare lunedì 7 febbraio, all’età di 79 anni. Come riporta il sito MoviePlayer, da tempo Trumbull combatteva contro un tumore al cervello che gliprovocato anche un ictus. L’annuncio della sua morte è stato dato da sua figlia Amy su Facebook: “Era un genio assoluto e un mago, e i suoi contributi ale al settore deglivivranno per decenni e oltre”, scrive la figlia dell’esperto di, che poi ricorda alcuni lungometraggi che hanno potuto godere del genio creativo del suo papà. LEGGI ANCHE => I film più visti della ...

Advertising

FormulaPassion : Altro lutto nel motociclismo: è morto a Buriram il giovane Thannaphet #Kusuwan - maiohosonno1 : RT @cherotturadicaz: altra cosa che non torna: lunedì già sapevano de lutto di barù, ma avevano comunque annunciato il fatto che lo avrebbe… - cherotturadicaz : altra cosa che non torna: lunedì già sapevano de lutto di barù, ma avevano comunque annunciato il fatto che lo avre… - notizie36601426 : #Incidente in autostrada, il barbiere Michele Casillo muore a 37 anni: lutto nel Napoletano -… - VendingPeople : È venuto a mancare ieri Vittorio Davino, nel Vending da oltre 30 anni, responsabile commerciale della torrefazione… -