Lutto nel cinema, se ne va un altro amato volto di film indimenticabili (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si era avvicinata al mondo della recitazione per poi innamorarsene quando aveva 19 anni e, da quel momento in poi, ci ha costruito una lunga e memorabile carriera artistica. Erano i lontani ma indimenticabili anni Cinquanta e, pochi anni dopo, Margarita Lozano era già Consuelo Baxter nel mitico film Per un pugno di dollari di Sergio Leone (1964). Prima ancora aveva lavorato anche per Luis Bunuel in Viridiana (1961). Alla fine del decennio inoltre ha avuto modo di conoscere il grande Pier Paolo Pasolini che la scelse per recitare in Porcile (1969). Margarita Lozano è venuta a mancare e ora il settore cinematografico la sta piangendo a gran voce. La sua è stata una grande storia lavorativa. Margarita Lozano, morta l’attrice di Sergio Leone Ai successi sopracitati, è indubbiamente necessario nominarne altri, non da meno, ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Si era avvicinata al mondo della recitazione per poi innamorarsene quando aveva 19 anni e, da quel momento in poi, ci ha costruito una lunga e memorabile carriera artistica. Erano i lontani maanni Cinquanta e, pochi anni dopo, Margarita Lozano era già Consuelo Baxter nel miticoPer un pugno di dollari di Sergio Leone (1964). Prima ancora aveva lavorato anche per Luis Bunuel in Viridiana (1961). Alla fine del decennio inoltre ha avuto modo di conoscere il grande Pier Paolo Pasolini che la scelse per recitare in Porcile (1969). Margarita Lozano è venuta a mancare e ora il settoretografico la sta piangendo a gran voce. La sua è stata una grande storia lavorativa. Margarita Lozano, morta l’attrice di Sergio Leone Ai successi sopracitati, è indubbiamente necessario nominarne altri, non da meno, ...

