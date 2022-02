Luc Montagnier morto? "Negli ultimi giorni...": lo scoop di Mentana, cosa sa Gianluigi Paragone (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anche Gianluigi Paragone non sa nulla sulla presunta morte di Luc Montagnier. A svelarlo è stato Enrico Mentana, che nel corso del Tg di La7 ha fatto il punto della situazione: il decesso del premio Nobel per la medicina è stato annunciato da France Soir ma non ha trovato altre conferme. Allo stesso tempo non sono arrivate smentite: il tutto è avvolto dal mistero, dato che neanche i media francesi sembrano interessati alla notizia. Mentana ha invece parlato con Paragone - dato che il leader di ItalExit aveva organizzato lo scorso gennaio la manifestazione a Milano con la presenza di Montagnier - per provare a capire qualcosa di più sulla situazione del professore. “Paragone dice di non sapere nulla, ma che effettivamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anchenon sa nulla sulla presunta morte di Luc. A svelarlo è stato Enrico, che nel corso del Tg di La7 ha fatto il punto della situazione: il decesso del premio Nobel per la medicina è stato annunciato da France Soir ma non ha trovato altre conferme. Allo stesso tempo non sono arrivate smentite: il tutto è avvolto dal mistero, dato che neanche i media francesi sembrano interessati alla notizia.ha invece parlato con- dato che il leader di ItalExit aveva organizzato lo scorso gennaio la manifestazione a Milano con la presenza di- per provare a capire qualdi più sulla situazione del professore. “dice di non sapere nulla, ma che effettivamente ...

Advertising

RaiNews : Notizia o bufala? Si rincorrono smentite e conferme #Montagnier - Silvergio2377 : RT @Willi_Shake_01: Gira per la rete la notizia della morte del prof. Luc Montagnier, diffusa 'in primis' da France Soir; non vi sono ancor… - carseri : RT @AStramezzi: MORTO IL PREMIO NOBEL LUC MONTAGNIER - FuoriIncuboUe : RT @AStramezzi: MORTO IL PREMIO NOBEL LUC MONTAGNIER - joseadss : RT @pbecchi: L'éminent professeur Luc Montagnier s'est éteint le 8 février 2022. Un importante scienziato, che non ha rinunciato ad essere… -