Luc Montagnier morto? Lo scoop di Enrico Mentana | Negli ultimi giorni | cosa sa Gianluigi Paragone

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Anchenon sa nulla sulla presunta morte di Luc. A svelarlo è stato, che nel corso del Tg di La7 ha fatto il punto della situazione: il decesso del premio Nobel per la medicina è stato annunciato da France Soir ma non ha trovato altre conferme. Allo stesso tempo non sono arrivate ...

Anche Gianluigi Paragone non sa nulla sulla presunta morte di. A svelarlo è stato Enrico Mentana , che nel corso del Tg di La7 ha fatto il punto della situazione: il decesso del premio Nobel per la medicina è stato annunciato da France Soir ma ...Tramite i suoi account ufficiali Twitter e Facebook , la testata FranceSoir annuncia pubblicamente intorno alle 12 di oggi, mercoledì 9 febbraio, la scomparsa del premio Nobel. Secondo i giornalisti francesi, sarebbe "morto pacificamente" l'8 febbraio alla presenza dei suoi figli, ma tra commenti e condoglianze c'è chi non crede alla notizia e cerca di ...Mondo - Morto all'età di 89 anni il virologo e Premio Nobel per la Medicina Luc Montagnier. L'articolo LUC MONTAGNIER: MORTO A 89 ANNI IL PREMIO NOBEL proviene da ByoBlu - La TV dei ... ...Cronaca - Il direttore Xavier Azalbert ha ribadito la notizia a distanza di ore e ha aggiunto ulteriori dettagli: Montagnier sarebbe morto alla presenza dei suoi figli. Il sito bufale.net , che si ...