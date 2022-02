Love is in the air, trama 9 febbraio: Kemal delude Kiraz (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una grande delusione sarà in arrivo a Love is in the air per la piccola Kiraz. Serkan, infatti, dopo aver scoperto che Kemal è suo padre, gli ha intimato di stare lontano da lui e dalla sua famiglia e gli ha anche imposto di non presentarsi dalla bambina durante il suo primo giorno di scuola, come lei invece gli aveva chiesto di fare. La trama di oggi, mercoledì 9 febbraio, rivela che in occasione di questo avvenimento così importante, Eda ed Engin saranno molto sereni e tranquilli, mentre Piril e Serkan saranno in grande apprensione. Nel frattempo, alla Art Life, arriverà Pina e comunicherà che Kerem non dà sue notizie da diversi giorni. Serkan, di fronte a questa notizia, andrà in escandescenze e chiederà alla ragazza di andare a cercarlo. Bolat, inoltre, continuerà a dimostrarsi estremamente ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Una grande delusione sarà in arrivo ais in the air per la piccola. Serkan, infatti, dopo aver scoperto cheè suo padre, gli ha intimato di stare lontano da lui e dalla sua famiglia e gli ha anche imposto di non presentarsi dalla bambina durante il suo primo giorno di scuola, come lei invece gli aveva chiesto di fare. Ladi oggi, mercoledì 9, rivela che in occasione di questo avvenimento così importante, Eda ed Engin saranno molto sereni e tranquilli, mentre Piril e Serkan saranno in grande apprensione. Nel frattempo, alla Art Life, arriverà Pina e comunicherà che Kerem non dà sue notizie da diversi giorni. Serkan, di fronte a questa notizia, andrà in escandescenze e chiederà alla ragazza di andare a cercarlo. Bolat, inoltre, continuerà a dimostrarsi estremamente ...

Advertising

trash_italiano : CESARE CI FAI BUON VIAGGIO (SHARE THE LOVE) PER OMAGGIARE SKAM? #Sanremo2022 - itseel1sa : @rachclifford31 allora ti scrivo un po' a caso: new girl, desperate housewives, il colore delle magnolie, virgin ri… - lit_d0ka : Ero abbattuta quindi dico 'vabbè mettiamo agustd così mi tira L'umore' sono partite first love, suga's interlude, t… - farfallablu13 : troppo non poter interagire con le mie moots e commentare love is in the air (l'unica gioia della giornata) tutte i… - ADORassDesOr : W #LOVE_TIME_14022022 Bulgari, the Italian dolce vita ! -