Lotteria degli scontrini | a Roma la maxi vincita da 150mila euro

(Di mercoledì 9 febbraio 2022), 9 gennaio 2022 " È stato vinto ailpremio dadella "", una mano che arriva dopo altri due premi per il Lazio da 100milaciascuno. Una mano ...

Advertising

Jammasrl : #Cronache #Lotterie #adm #lazio #Lotteriadegliscontrini Lotteria degli Scontrini, vinto nel Lazio uno dei maxi prem… - CorriereCitta : Roma, l’infermiera in prima linea contro il Covid premiata alla lotteria degli scontrini: «Sono felice ma stanca» - GhostdogRunner : @RbRaffaella Abbiamo fatto confusione con la lotteria degli scontrini ?? - AdmGov : ??Roma: vinto il maxi premio da 150.000 euro alla Lotteria degli Scontrini, che ha determinato automaticamente anche… - CronacaSocial : Vince 25mila euro alla lotteria degli scontrini ma non può ritirarli: il motivo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Lotteria degli

Roma, 9 gennaio 2022 " È stato vinto a Roma il maxi premio da 150mila euro della "scontrini ", una mano che arriva dopo altri due premi per il Lazio da 100mila euro ciascuno. Una mano fortunata che finora, tra l'inizio di gennaio e la prima settimana di febbraio, ha ...Sì perché è lei una delle fortunate vincitrici allascontrini, il meccanismo lanciato dal Governo lo scorso anno che consente di vincere pagando i propri acquisti (di almeno un euro) ...Leggi anche: Roma, l’infermiera in prima linea contro il Covid premiata alla lotteria degli scontrini: «Sono felice ma stanca» Il punto nelle Asl di Roma Asl Roma 1: sono 1.112 i nuovi casi e 9 i ...Roma, 9 gennaio 2022 – È stato vinto a Roma il maxi premio da 150mila euro della “Lotteria degli scontrini”, una mano che arriva dopo altri due premi per il Lazio da 100mila euro ciascuno. Una mano ...