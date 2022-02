L'Organizzazione mondiale della sanità raccomanda di non superare i 5 grammi di sale al giorno. Gli italiani ne assumono in media il doppio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A volte un piccolo cambiamento a tavola può segnare una differenza grande per la salute. È il caso del sale e del suo effetto sulla pressione arteriosa. Una revisione degli studi, apparsa sul British Medical Journal, mostra che tagliare per un mese una quantità quotidiana di sale pari a un cucchiaino da tè sia sufficiente per ridurre del 23 per cento l’incidenza di ictus nelle persone ipertese. Pressione alta: i consigli per dieta e stile di vita guarda le foto La verità è che il sale è il simbolo perfetto del problema di noi esseri umani del XXI secolo, e ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 9 febbraio 2022) A volte un piccolo cambiamento a tavola può segnare una differenza grande per la salute. È il caso dele del suo effetto sulla pressione arteriosa. Una revisione degli studi, apparsa sul British Medical Journal, mostra che tagliare per un mese una quantità quotidiana dipari a un cucchiaino da tè sia sufficiente per ridurre del 23 per cento l’incidenza di ictus nelle persone ipertese. Pressione alta: i consigli per dieta e stile di vita guarda le foto La verità è che ilè il simbolo perfetto del problema di noi esseri umani del XXI secolo, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Organizzazione mondiale Cina e Unione Europea: a un passo dalla guerra commerciale ... dopo aver tentato di far capire al governo cinese che si era su una china pericolosa, il 27 gennaio la Commissione Europea alza il tiro e presenta un esposto all'Organizzazione Mondiale del ...

Cia con JIEF, agriturismo e foodtech per il Giappone. Cibo italiano +15% Dal 2017, l'intesa tra Cia e JIEF, organizzazione della comunità imprenditoriale giapponese con ... a tutela e valorizzazione del cibo nostrano, ancora di più tenuto conto della pandemia mondiale e ...

Covid, Oms: con Omicron 500mila morti Adnkronos Inquinamento, il report di Legambiente non sorride a Piacenza: 'Situazione difficile e obiettivi lontani' Su 102 capoluoghi di provincia analizzati, nessuno è riuscito a rispettare tutti e tre i valori limite suggeriti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ossia una media annuale di 15 microgra ...

Putin, la Cina e l’ingenuità del mondo occidentale È proprio in virtù di quell’assunto che si decise l’ammissione della Cina nell’Organizzazione mondiale del commercio. Ed è la stessa ragione per cui la Russia post-sovietica fa parte delle istituzioni ...

