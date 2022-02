Lorenzo Amoruso, nuovo sfogo dopo l’annuncio su Manila Nazzaro. E lei ancora ignara di tutto (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da lunedì notte non si fa che parlare di Lorenzo Amoruso. L’ex calciatore, da sempre attentissimo alle dinamiche del GF Vip 6 dove c’è la sua compagna, ha pubblicato tra le Storie di Instagram un messaggio che in un attimo ha fatto il giro di siti e giornali. Un messaggio totalmente inaspettato, che non ha fatto parlare soltanto il popolo del web ma è diventato anche oggetto di discussione dei salotti televisivi. Anche Stefania Orlando ha voluto dire la sua dopo aver letto testuali parole rivolte a Manila Nazzaro: “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente mi sono sbagliato, mi prendo il mio tempo per riflettere”, ha scritto Lorenzo Amoruso a proposito della ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Da lunedì notte non si fa che parlare di. L’ex calciatore, da sempre attentissimo alle dinamiche del GF Vip 6 dove c’è la sua compagna, ha pubblicato tra le Storie di Instagram un messaggio che in un attimo ha fatto il giro di siti e giornali. Un messaggio totalmente inaspettato, che non ha fatto parlare soltanto il popolo del web ma è diventato anche oggetto di discussione dei salotti televisivi. Anche Stefania Orlando ha voluto dire la suaaver letto testuali parole rivolte a: “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente mi sono sbagliato, mi prendo il mio tempo per riflettere”, ha scrittoa proposito della ...

Advertising

antonellaD_E : Lorenzo Amoruso #gfvip #gfvip6 - _Logolept_ : RT @trovarsi: Mi sento come un Lorenzo Amoruso qualsiasi HAHAHAHAHHA #jeru - discutibile : Quindi a volere fuori Manila ci sono: le #soleilarmy le #mirinat le #jerù e Lorenzo Amoruso...per me o esce per par… - Novella_2000 : Lorenzo Amoruso rompe il silenzio dopo il presunto “addio” a Manila Nazzaro: le strane parole #gfvip - ownyourselfxxv : Comunque pensiero un po’ cosi: spero che Lorenzo Amoruso continui a sgravare cosi lunedi in puntata si parlerà di q… -