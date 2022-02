Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro? Il post inaspettato | “Non la riconosco più… ” FOTO

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) I fan disono letteralmente in allerta. Il dirigente sportivo, come un fulmine a ciel sereno, ha pubblicato una Instagram Storie in cui pare abbia mollato la sua compagna. Il pubblico da casa è rimasto letteralmente spiazzato da questa mossa del protagonista, specie perché non si riescono a capire le L'articolo proviene da KontroKultura.