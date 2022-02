Lokomotiv Novosibirsk-Civitanova oggi, Champions League 2022: programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 9 febbraio 2022) oggi mercoledì 9 febbraio, alle ore 13 italiane (le 19 in Siberia), i campioni d’Italia della Lube Civitanova saranno di scena al Regional Volleyball Center di Novosibirsk per sfidare i padroni di casa del Lokomotiv nella 2ª giornata di ritorno del girone C di Champions League 2021/22 Impegno assolutamente alla portata della Lube che necessita dei tre punti per presentarsi al meglio allo scontro decisivo per la vittoria del girone contro i campioni d’Europa in carica del Kedzierzyn-Kozle. Osmany Juantorena e Jiri Kovar sono ancora fuori, e non hanno preso parte alla lunghissima trasferta, la più lunga del panorama europeo, ma l’organico biancorosso resta forte e assolutamente equilbrato. La partita d’andata è finita con un netto 3-0 per gli italiani, ma sarà importante non abbassare la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022)mercoledì 9 febbraio, alle ore 13 italiane (le 19 in Siberia), i campioni d’Italia della Lubesaranno di scena al Regional Volleyball Center diper sfidare i padroni di casa delnella 2ª giornata di ritorno del girone C di2021/22 Impegno assolutamente alla portata della Lube che necessita dei tre punti per presentarsi al meglio allo scontro decisivo per la vittoria del girone contro i campioni d’Europa in carica del Kedzierzyn-Kozle. Osmany Juantorena e Jiri Kovar sono ancora fuori, e non hanno preso parte alla lunghissima trasferta, la più lunga del panorama europeo, ma l’organico biancorosso resta forte e assolutamente equilbrato. La partita d’andata è finita con un netto 3-0 per gli italiani, ma sarà importante non abbassare la ...

Advertising

Angy_05_12 : RT @VolleyLube: ?? Champions League ?? Lube nella roccaforte siberiana ?? In campo mercoledì (13 italiane) ?? Lokomotiv Novosibirsk #noisiamolu… - CronacheMc : Domani alle 13 i Campioni d’Italia saranno di scena al Regional Volleyball Center di Novosibirsk per sfidare i padr… - VolleyLube : ?? Champions League ?? Lube nella roccaforte siberiana ?? In campo mercoledì (13 italiane) ?? Lokomotiv Novosibirsk… - 0111_kaede : RT @miyumiyu5570: LIVE | Lokomotiv NOVOSIBIRSK vs. Cucine Lube CIVITANOVA | CEV Champions ... - miyumiyu5570 : LIVE | Lokomotiv NOVOSIBIRSK vs. Cucine Lube CIVITANOVA | CEV Champions ... -