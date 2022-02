Liverpool, la lista di Klopp per la fase a eliminazione diretta di Champions (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Jurgen Klopp ha ufficialmente comunicato la lista dei giocatori del Liverpool che prenderanno parte alla fase finale della Champions Dopo la lista presentata dall’Inter per la fase finale della Champions League, la UEFA ha reso nota anche quella delle altre squadre, tra cui il Liverpool, che sarà a San Siro il 16 febbraio. Questi i giocatori inseriti da Klopp: Portieri: 1 Alisson Becker, 13 Adrian, 62 Caoimhin Kelleher, 95 Harvey Davies *;Difensori: 4 Virgil van Dijk, 5 Ibrahima Konaté, 12 Joe Gomez, 21 Kostas Tsimikas, 26 Andrew Robertson, 32 Joel Matip, 66 Trent Alexander-Arnold, 76 Neco Williams *, 77 James Norris *, 78 Jarell Quansah *, 88 Luke Chambers *, 89 Billy Koumetio *;Centrocampisti: 3 Fabinho, 6 ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Jurgenha ufficialmente comunicato ladei giocatori delche prenderanno parte allafinale dellaDopo lapresentata dall’Inter per lafinale dellaLeague, la UEFA ha reso nota anche quella delle altre squadre, tra cui il, che sarà a San Siro il 16 febbraio. Questi i giocatori inseriti da: Portieri: 1 Alisson Becker, 13 Adrian, 62 Caoimhin Kelleher, 95 Harvey Davies *;Difensori: 4 Virgil van Dijk, 5 Ibrahima Konaté, 12 Joe Gomez, 21 Kostas Tsimikas, 26 Andrew Robertson, 32 Joel Matip, 66 Trent Alexander-Arnold, 76 Neco Williams *, 77 James Norris *, 78 Jarell Quansah *, 88 Luke Chambers *, 89 Billy Koumetio *;Centrocampisti: 3 Fabinho, 6 ...

Advertising

news24_inter : Il #Liverpool rende nota la lista UEFA ?? - infoitsport : Liverpool, la lista UEFA per la Champions League: i giocatori per l’Inter - internewsit : Liverpool, la lista UEFA per la Champions League: i giocatori per l'Inter - - Light01165394 : @FBiasin A vedere la lista, 'altro' sarebbe meglio. Ma Perisic mezz'ala come la vedete? Quest'anno è totale, vero è… - sdrogosimo : @FTuidder @WGiammyS @_enz29 Nel girone mio tu non presentavi manco la lista champions, vediamo col liverpool come va -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool lista Da Alisson a Pastore: l'influenza in borsa di acquisti e cessioni giallorosse Tra le varie società presenti in lista, trova spazio anche la Roma con gli acquisti di Pastore e ...7% e 4,1% mentre la cessione di Alisson al Liverpool ha comportato un calo del 7,1% . Nell'ultimo ...

Variazioni rose Champions League: riepilogo per gli allenatori di Fantasy Football ...Il Liverpool ha aggiunto Luis Díaz alla rosa Liverpool FC via Getty Images Corpo articolo Le squadre degli ottavi di finale di UEFA Champions League potevano aggiungere tre nuovi giocatori in lista A ...

Liverpool, la lista UEFA per la Champions League: i giocatori per l’Inter Inter-News.it Liverpool, la lista di Klopp per la fase a eliminazione diretta di Champions Dopo la lista presentata dall’Inter per la fase finale della Champions League, la UEFA ha reso nota anche quella delle altre squadre, tra cui il Liverpool, che sarà a San Siro il 16 febbraio. Questi i ...

Siparietto Bastoni-tifosi: "Ci sarai con il Liverpool?": la risposta del difensore! Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Milan (alle 21) allo stadio 'Giuseppe Meazza'. I tempi di recupero di Bastoni. ROMA… ...

Tra le varie società presenti in, trova spazio anche la Roma con gli acquisti di Pastore e ...7% e 4,1% mentre la cessione di Alisson alha comportato un calo del 7,1% . Nell'ultimo ......Ilha aggiunto Luis Díaz alla rosaFC via Getty Images Corpo articolo Le squadre degli ottavi di finale di UEFA Champions League potevano aggiungere tre nuovi giocatori inA ...Dopo la lista presentata dall’Inter per la fase finale della Champions League, la UEFA ha reso nota anche quella delle altre squadre, tra cui il Liverpool, che sarà a San Siro il 16 febbraio. Questi i ...Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Milan (alle 21) allo stadio 'Giuseppe Meazza'. I tempi di recupero di Bastoni. ROMA… ...