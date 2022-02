LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2022 in DIRETTA: sfida Germania-Austria per l’oro. Rieder e Kainzwaldner outsiders per le medaglie (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:15 Ricordiamo che a differenza delle prove singole, le gare di Doppio prevedono solo due manche. Imperativo non sbagliare! 13:13 Nell’ultima prova gli azzurri si sono piazzati al quinto posto, a 417 millesimi dai leader, a meno di 3 decimi dal podio. 13:10 Le speranze azzurre sono riposte sulla coppia formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, stabilmente tra le prime sei coppie al mondo, e tra i primissimi outsiders per una posizione da medaglia. La lotta sarà principalmente con la coppia Austriaca Steu-Koller, i russi Prokhorov-Denisiyev e i fratelli lettoni Andris e Juris Sics. 13:07 Si assegna la terza medaglia dello Slittino a Pechino e per cercare i favoriti, ancora una volta bisogna guardare in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:15 Ricordiamo che a differenza delle prove singole, le gare diprevedono solo due manche. Imperativo non sbagliare! 13:13 Nell’ultima prova gli azzurri si sono piazzati al quinto posto, a 417 millesimi dai leader, a meno di 3 decimi dal podio. 13:10 Le speranze azzurre sono riposte sulla coppia formata da Emanuele Simon, stabilmente tra le prime sei coppie al mondo, e tra i primissimiper una posizione da medaglia. La lotta sarà principalmente con la coppiaca Steu-Koller, i russi Prokhorov-Denisiyev e i fratelli lettoni Andris e Juris Sics. 13:07 Si assegna la terza medaglia delloa Pechino e per cercare i favoriti, ancora una volta bisogna guardare in ...

Advertising

zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 slittino doppio maschile: aggiornamento in DIRETTA - #Pechino #slittino #doppio #maschile: - zazoomblog : LIVE Slittino Doppio Olimpiadi 2022 in DIRETTA: duello Germania-Austria azzurri per la top5 - #Slittino #Doppio… - Cucciolina96251 : RT @toMMilanello: Medagliere ???? LIVE #Beijing2022 ?? Fontana #shorttrack ?? doppio misto #curling ?? Lollobrigida #speedskating ?? staffe… - Nicola89144151 : 13:45 Short Track: Staffetta F 3000 Metri (Semifinale) 14:15 Short Track: 1500 Metri M (Finale) 14:35 Slittino: Dop… - infoitsport : LIVE Slittino, Singolo donne Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Geisenberger precede Berreiter, Taubitz cade e crolla! Hofe… -